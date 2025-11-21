Już 29% Polaków rozpoczyna zakupy świąteczne w listopadzie. Co trzeci konsument z USA korzysta z AI przy wyborze prezentów

Polacy na prezenty wydają ponad 600 zł i liczą się z przekroczeniem budżetu

Z raportu wynika, że badani szacują, iż ich tegoroczny budżet związany ze świętami Bożego Narodzenia wyniesie średnio 1 387 zł. Respondenci planują przeznaczyć przeciętnie 667 zł na prezenty, a co trzeci ankietowany przyznaje, że może przekroczyć planowany budżet. Tymczasem dane wskazują, że 29% Polaków rozpoczyna zakupy świąteczne już w listopadzie, niemal połowa planuje część wydatków z wyprzedzeniem. Aż 70% kupujących online wskazuje, że głównym celem ich zakupów w okresie świątecznym są prezenty dla bliskich.

Co trzeci konsument z USA korzysta z AI podczas zakupu prezentów

Z tegorocznego badania przeprowadzonego na 4 270 amerykańskich konsumentach wynika, że przeciętny respondent planuje wydać na święta 1 595 dolarów (ok. 5 800 zł*), co stanowi spadek o 10% względem roku poprzedniego. Konsumenci deklarują bardzo aktywne poszukiwanie okazji – 89% zamierza szukać promocji. Z kolei 33% respondentów planuje używać narzędzi sztucznej inteligencji w trakcie zakupów świątecznych. Ponad połowa badanych (56%) wykorzysta ją do porównywania cen i wyszukiwania okazji, 47% planuje wykorzystać sztuczną inteligencję do podsumowywania opinii o produktach, a 33% do generowania list zakupowych.

Jesienna wyprzedaż Waterdrop

Polscy konsumenci poszukują okazji, by nabyć prezenty po obniżonych cenach i coraz chętniej dokonują zakupów podczas listopadowych promocji. Do 3 grudnia trwa Jesienna wyprzedaż Waterdrop z promocjami do -50%. W ofercie austriackiej marki już w niedzielę 23.11 dostępne będą także nowości – Świąteczny Kubek Termiczny Explorer w trzech kolorach: głębokiej czerwieni, jodłowej zieleni oraz lodowego błękitu, a także butelka dla maluchów Panda.

* przeliczenie po kursie z 18.11.2025: 1 USD = 3,64 PLN